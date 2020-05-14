ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Байден опережает Трампа в предвыборной гонке, - опрос

Новости » В мире     14.05.2020 - 04:37
Байден опережает Трампа в предвыборной гонке, - опрос
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байдена поддерживает 51% опрошенных, а Трампу отдают предпочтение 46% избирателей

Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует рейтинг общенациональной поддержки избирателей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Опрос, опубликованный 13 мая, показывает, что 51% опрошенных поддерживает Байдена, в то время как Трампу отдают предпочтение 46% избирателей.

Также, авторы исследования отмечают, что Байден пользуется большей популярностью у женщин, а Трампа на выборах готовы поддержать мужчины.

Отличия электората кандидатов на этом не заканчиваются. Если представителя демократов больше поддерживает темнокожее население Соединенных Штатов и люди за 40, то Трамп нравится белокожему электорату и молодежи.

Главным преимуществом американского лидера перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты отдали предпочтение оппоненту президента - 51%.

Общее количество респондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу, - 55%, к Джо Байдену - 46%.

Отметим, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Напомним, опрос, опубликованный Economst/YouGov 6 мая показал, что Байден находится впереди Трампа на несколько процентных пунктов. На стороне экс-вице-президента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей.

Недавно Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. По словам Байдена, "много республиканцев в Сенате находятся под огромным давлением".

Теги Новости Украины Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь