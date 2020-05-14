Байден опережает Трампа в предвыборной гонке, - опрос

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байдена поддерживает 51% опрошенных, а Трампу отдают предпочтение 46% избирателей

Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует рейтинг общенациональной поддержки избирателей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Опрос, опубликованный 13 мая, показывает, что 51% опрошенных поддерживает Байдена, в то время как Трампу отдают предпочтение 46% избирателей.

Также, авторы исследования отмечают, что Байден пользуется большей популярностью у женщин, а Трампа на выборах готовы поддержать мужчины.

Отличия электората кандидатов на этом не заканчиваются. Если представителя демократов больше поддерживает темнокожее население Соединенных Штатов и люди за 40, то Трамп нравится белокожему электорату и молодежи.

Главным преимуществом американского лидера перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты отдали предпочтение оппоненту президента - 51%.

Общее количество респондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу, - 55%, к Джо Байдену - 46%.

Отметим, что выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Напомним, опрос, опубликованный Economst/YouGov 6 мая показал, что Байден находится впереди Трампа на несколько процентных пунктов. На стороне экс-вице-президента оказались сейчас 46% зарегистрированных избирателей. Трампа поддерживает 42% избирателей.

Недавно Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, заявил, что многие республиканцы усомнились в Трампе. По словам Байдена, "много республиканцев в Сенате находятся под огромным давлением".