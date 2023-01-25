Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams: офіційна заява

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - заявив він.

Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації, тому потрібно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування.

"Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації", - додав він.

Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на анонс передачі нашій країні танків Abrams.

"Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення - надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети - звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед", - наголосив голова держави.

Що відомо про ці танки

M1 Abrams - це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Він стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та ряду близькосхідних держав.

Цей танк даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 тонн. В ньому започатковані низки новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

Калібр і марка гармати в танку 105-мм M68A3, а починаючи з M1A1 вже йде 120-мм М256. Тип гармати нарізний (в M1A1 - гладкоствольний). Екіпаж - 4 осіб.

Фахівці зазначають, що рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4.

В чому проблема Abrams?

Хоч американські танки Abrams вважаються найкращими сучасними танками, проте його використання потребує більше ресурсів, наприклад, якщо порівнювати з Leopard 2. Тому до цього часу в США і пояснювали відсутність рішень щодо передачі Україні саме проблемами в їх управлінні.

Зазначимо, ще минулого тижня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що передача Abrams Україні поки що не має сенсу, оскільки таку техніку дуже складно обслуговувати. Однак, як бачимо, питання все ж зрушилося попри це.

Про яку кількість танків йшлося

Як нещодавно писало Politico, посилаючись на два неназваних американських чиновників, адміністрація Байдена розглядає передачу Україні "значної" кількості танків Abrams і мова може йти про десятки одиниць техніки.

Так, один з американських чиновників уточнив у коментарі виданню, що в Білому домі розглядають можливість відправлення від 30 до 50 танків Abrams.

Однак раніше у ЗМІ також з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні лиш 10 танків Abrams і для того, щоб апелювати Німеччину до відповідного рішення (Берлін все ж наважилася на передачу Україні своїх Leopard 2).

А вже згодом видання Al Jazeera із посиланням на джерело в уряді США повідомило, що Байден готовий оголосити про передачу Україні танків Abrams і зробить це 25 січня.

Як їх можуть передати

Як дізналося видання Reuters, американські танки Abrams для України, імовірно, можуть бути закуплені через фонд USAI (Ініціатива сприяння безпеки України), який дозволяє отримати техніку з промисловості, а не з запасів зброї в США.

"Один з посадовців сказав, що, можливо, адміністрація Байдена використає процес USAI, щоб купити Abrams у союзників, відремонтувати їх, а потім відправити в Україну. Цей процес може тривати місяці й навіть роки", - пише Reuters, посилаючись на слова чиновників, які знайомі з цим питанням.

Німеччина також дає танки

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини ухвалив довгоочікуване рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

Як стало відомо, перші Leopard з'являться в Україні вже через три місяці. Щодо кількості, то першим кроком Берліна буде відрядження 14 танків, а загалом в коаліції з країнами українські бійці можуть отримати від союзників на озброєння близько 80 цих бойових машин.

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