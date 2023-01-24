У Байдена розглядають передачу Україні до півсотні Abrams, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає передачу Україні "значної" кількості танків Abrams. Йдеться про десятки одиниць техніки.
Як повідомляє РБК-Україна , про це Politico розповіли два американські чиновники.
За їхніми словами, влада США може вже цього тижня анонсувати постачання своїх танків в Україну. При цьому один з чиновників уточнив, що "адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення від 30 до 50 танків Abrams".
Співрозмовники також розповіли, що Пентагон ніколи не знімав свої танки з розгляду в питанні військової допомоги Україні.
Зазначимо, ще минулого тижня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що передача Abrams Україні поки що не має сенсу, оскільки таку техніку дуже складно обслуговувати.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, оскільки вона все ще відмовлялася постачати Leopard Україні.
Але пізніше видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання німецьких танків Україні.
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