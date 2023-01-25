Байден объявил о передаче Украине танков Abrams: официальное заявление

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - заявил он.

Байден подчеркнул, что танки Abrams очень сложны в управлении и эксплуатации, поэтому нужно обучать персонал и обеспечить материально-техническое обслуживание.

"Мы будем обучать украинских военных этому и как можно скорее начнем это делать. Чтобы поставить танки на поле боя, понадобится время и нужно приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации", - добавил он.

Американский лидер также сообщил, что США объявят о выделении дополнительных ресурсов и средств в следующие недели и месяцы.

Что известно об этих танках

M1 Abrams - это основной боевой американский танк, серийно выпускаемый с 1980 года. Он стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Этот танк в настоящее время является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. В нем начаты ряд новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Калибр и марка пушки в танке 105-мм M68A3, а начиная с M1A1 уже идет 120-мм М256. Тип пушки нарезной (в M1A1 - гладкоствольный). Экипаж - 4 человек.

Специалисты отмечают, что уровень бронирования американской машины вполне возможно считать лучше Leopard 2A4.

В чем проблема Abrams?

Хотя американские танки Abrams считаются лучшими современными танками, однако его использование требует больше ресурсов, например, если сравнивать с Leopard 2. Поэтому до сих пор в США и объясняли отсутствие решений по передаче Украине проблемами в их управлении.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать. Однако, как видим, вопрос все же сдвинулся, несмотря на это.

О каком количестве танков говорилось

Как недавно писало Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, администрация Байдена рассматривает передачу Украине "значительного" количества танков Abrams и речь может идти о десятках единиц техники.

Так, один из американских чиновников уточнил в комментарии изданию, что в Белом доме рассматривают возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams.

Однако ранее в СМИ также появилась информация о том, что США готовы передать Украине только 10 танков Abrams и для того, апеллировать Германию к соответствующему решению (Берлин все же решился на передачу Украине своих Leopard 2).

А уже впоследствии издание Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что Байден готов объявить о передаче Украине танков Abrams и сделает это 25 января.

Как их могут передать

Как узнало издание Reuters, американские танки Abrams для Украины, вероятно, могут быть закуплены через фонд USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), позволяющий получить технику по промышленности, а не по запасам оружия в США.

"Один из должностных лиц сказал, что, возможно, администрация Байдена использует процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить в Украину. Этот процесс может длиться месяцы и даже годы", - пишет Reuters, ссылаясь на слова чиновников, которые знакомы с этим вопросом.

Германия также дает танки

Напомним, ранее правительство Германии приняло долгожданное решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

Как стало известно, первые Leopard появятся в Украине уже через три месяца. Что касается количества, то первым шагом Берлина будет командировка 14 танков, а в коалиции со странами украинские бойцы могут получить от союзников на вооружение около 80 этих боевых машин.

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