Російський льотчик здав своїх колег ГУР після удару по "Охматдиту", - джерела

Російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії передав українській розвідці дані про своїх колег. Саме вони постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Як розповіло виданню джерело, до ГУР звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, яка базується на аеродром "Енгельс".

Росіянин написав у чат-бот української розвідки, що він і кілька його колег шоковані ударом по дитячій лікарні та не розуміють, чому їх змушують атакувати цивільну інфраструктуру України. Через це він вирішив передати українській стороні документи, пов'язані з діяльністю його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

За даними джерела, навіть первинний аналіз отриманих матеріалів показує їх надзвичайну важливість. Серед наданої інформації є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та їхніх родин. Найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Обстріл "Охматдиту" 8 липня

У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масового удару по території України. Під обстрілом був Київ, а одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит".

Пізніше Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) зібралась на екстрене засідання, аби обговорити масований обстріл ворога. Згодом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з масованою ракетною атакою 8 липня.

Вже 10 липня стало відомо про першу померлу дитину, яка знаходилася в реанімації під час обстрілу.

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