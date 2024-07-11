ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки

Четвер 11 липня 2024 17:55
UA EN RU
Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки Фото: президент Володимир Зеленський та лідер Румунії Клаус Йоханніс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з договором, Румунія:

  • надасть Україні систему Patriot;
  • підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;
  • сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

"Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського союзу (ЄС) і НАТО", - додає Офіс президента.

Зокрема Бухарест допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів й надаватиме підтримку оборонній промисловості нашої країни.

Також є блоки в угоді, які стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

Гарантії безпеки України

Україна підписала угоду про двосторонні безпекові угоди вже з 23 країнами. Договір передбачає широкий спектр заходів підтримки Києва. Зокрема у військовій, економічній та гуманітарній сферах. Також є окремі пункти, втім, усе залежить від спроможностей партнера.

27 червня України підписала договори з ЄС, Литвою та Естонією. Вчора ж, 11 липня, угоду було укладено з Люксембургом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Війна в Україні Гарантії безпеки
NEWS
Російський льотчик здав своїх колег ГУР після удару по "Охматдиту", - джерела
Російський льотчик здав своїх колег ГУР після удару по "Охматдиту", - джерела
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться