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Норвегія виділить понад 92 млн доларів на підтримку ППО України

Четвер 11 липня 2024 15:57
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Норвегія виділить понад 92 млн доларів на підтримку ППО України Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Норвегія виділить 1 млрд норвезьких крон (92,69 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони України.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Оголошення про пожертвування надійшло через день після того, як Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16, щоб допомогти їй в обороні від російських повітряних атак.

"Українцям потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - заявив Стере.

Допомога Україні від Норвегії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Норвегія надає Україні невтомну та значну підтримку. Норвегія вже надала Україні 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,5 мільярда доларів США) у вигляді прямої фінансової підтримки. Ці кошти спрямовані на зміцнення української економіки та обороноздатності.

У квітні повідомлялося, що Норвегія планує "суттєве" збільшення допомоги Україні.

Крім цього, вчора прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16.

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