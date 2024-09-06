США оголосили нову допомогу Україні на 250 млн доларів: що в пакеті

Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Варто зауважити, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.
До нього увійшли:
Нагадаємо, що сьогодні у Німеччині відбулося вже 24-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно відбулося за участі президента Володимира Зеленського. Під час відкриття "Рамштайну" глава держави закликав партнерів вчасно постачати оборонні пакети й дати дозвіл на далекобійність.
Своєю чергою союзники за підсумками зустрічі оголосили про нову військову підтримку України. Так, Велика Британія пообіцяла поставити Києву 650 багатоцільових ракет (LMM) для посилення протиповітряної оборони.
Німеччина, Данія та Нідерланди планують передавати українським воїнам ще 77 танків Leopard 1A5. Крім того, Берлін окремо поставить Києву 12 гаубиць Panzerhaubitz 2000 на суму 150 млн євро: 6 з них - цього року, ще 6 - наступного.
Канада своєю чергою надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.
Додамо, що США серед союзників є лідерами щодо підтримки України. Перед цим востаннє американський лідер резидент Джо Байден оголошував про надання нового пакета військової допомоги для Києва 23 серпня у переддень до Дня Незалежності України.
Тоді пакет включав: ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети для захисту на полі бою, боєприпаси тощо.
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