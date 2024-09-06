"Рамштайн-24" у Німеччині. Що на порядку денному зустрічі союзників України

Майже після трьох місяців перерви союзники України проведуть нову зустріч у форматі "Рамштайн". Переговори цього разу відбудуться в очному форматі у Німеччині, очікується присутність українського президента Володимира Зеленського.

Докладніше про засідання "Рамштайн-24" – в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Повернення "Рамштайну" після літньої паузи

Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США у місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина).

Це буде перша зустріч за майже 3 місяці. Востаннє союзники проводили переговори в форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 у Брюсселі.

Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін та керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун.

Серед інших учасників Контактної групи – представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні у боротьбі з широкомасштабною агресією РФ.

Зеленський планує відвідати зустріч

За день до "Рамштайну" стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у переговорах.

Як повідомило Spiegel, український лідер під час зустрічі Контактної групи планує "описати всю серйозність ситуації", що наразі склалася в Україні. На думку журналістів видання, візит Зеленського змінить робочу атмосферу засідання на "більш політичну".

Зазначимо, вперше Володимир Зеленський був особисто присутнім на "Рамштайні" 11 жовтня 2023 у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Тоді обговорювали питання посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та авіаційну коаліцію.

ППО та "далекобійність". Головні теми Рамштайну

На тлі нещодавніх смертоносних атак РФ на українські міста однією з головних тем "Рамштайну" буде зміцнення ППО.

Анонсуючи засідання, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

Остін додав, що США продовжують докладати зусилля "для забезпечення того, щоб Україна мала потенціал, необхідний для захисту своєї території та стримування російської агресії в довгостроковій перспективі".

За даними видання Spiegel, у разі присутності на засіданні Володимира Зеленського, він наголошуватиме на потребах у далекобійній зброї та посиленні ППО.

Президент України хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією, зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони, йдеться у матеріалі німецького ЗМІ.

Дискусія щодо надання Україні далекобійних ракет та їх використання для ударів углиб РФ триває вже кілька місяців. Захід відмовляє у запитах української сторони на "далекобійність", пояснюючи це загрозою ескалації.

Варто зазначити, що напередодні "Рамштайну-24" кілька союзників анонсували передачу нових систем ППО Україні.

Так, Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять передані раніше 7 батарей. 4 системи буде відправлено до кінця 2024 року, а решту – починаючи з наступного, пообіцяв німецький канцлер Олаф Шольц

Румунія оголосила про передачу на потреби України однієї з двох діючих у країні систем ППО Patriot.

При підготовці використовувалися: публікації U.S. Department of Defense, заява речника Пентагону Патріка Райдера, допис очільника Міноборони Рустема Умєрова в Х, публікації Spiegel, Bloomberg.