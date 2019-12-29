Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден объяснил свой отказ давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал в серии сообщений в своем Twitter-аккаунте.

По словам Байдена, у республиканцев в Сенате "нет правовых оснований" для вызова его для дачи свидетельских показаний.

"Я хочу объяснить то, о чем я сказал вчера. За мои 40 лет общественной жизни, я всегда выполнял законные приказы, и за те восемь лет, что я был вице-президентом, мой офис - в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса - сотрудничал с законными запросами Конгресса в сфере надзора", - написал он.

"Но я не собираюсь делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания направлять повестки для дачи мною показаний на слушаниях по импичменту", - добавил бывший вице-президент.

Байден также отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему.

"Повестки на допрос можно направить в Белый дом. Пусть объяснят всю ситуацию, связанную с Украиной", - заявил он.

Напомним, ранее бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не исключил проведение дополнительных слушаний со свидетелями по делу об импичменте Трампа. В то же время он признал, что верхняя палата сейчас находится "в тупике" по дальнейшему рассмотрению дела об импичменте.

Также сообщалось, что Белый дом не хочет длительного разбирательства по импичменту Трампа в Сенате.