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Ситуация с импичментом Трампа не ухудшит отношения с Украиной, - Тейлор

Новости » Политика     26.12.2019 - 18:25
Ситуация с импичментом Трампа не ухудшит отношения с Украиной, - Тейлор
Фото: Уильям Тейлор (twitter.com / OpinionEng)

По его словам, на фоне импичмента Трампа масса людей узнали о том, что Украина воюет с Россией

История с импичментом американского президента Дональда Трампа не будет иметь долгосрочный эффект на украино-американские отношения. Об этом украинским журналистам рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, множество людей знают о том, что Украина воюет с Российской Федерацией.

"Теперь есть масса людей, которые знают об Украине, знают, где она находится и что она воюет с Россией, и что в Украине есть молодая реформаторская власть, которая хочет идти в Европу. Буквально на прошлой неделе мы видели серьезную двухпартийную поддержку военного бюджета, в который также включен пакет санкций по "Северному потоку-2", в том числе потому, что для Конгресса очевиден ущерб, который "СП-2" нанесет Украине", - сказал Тейлор.

Он также отметил, что объем американской военной помощи для Украины вырос с 250 до 300 млн долларов.

"Мы видим серьезную поддержку Украины в вопросах санкций, в вопросах помощи, в том числе военной", - сказал американский дипломат.

Отвечая на просьбу корреспондента РБК-Украина прокомментировать регулярно звучавшие во время дебатов по импичменту заявления представителей Республиканской партии об Украине как о "третьей самой коррумпированной стране в мире", Тейлор сказал, что эти заявления не имеют под собой объективных оснований согласно международным рейтингам восприятия коррупции.

Дипломат добавил, что подобные обвинения в адрес Украины постоянно опровергались во время обсуждения импичмента Трампа.

"Мы видим, как позиции Украины в рейтингах восприятия коррупции улучшаются", - сказал Тейлор, приведя в пример создание Высшего антикоррупционного суда, реформы правосудия и прокуратуры.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

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