Байден обвинил Трампа в создании гуманитарной катастрофы на границе с Мексикой

Избранный президент США Джо Байден считает, что из-за действующего главы Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться "гуманно".

Об этом Байден сказал во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает ТАСС.

По его словам, властям США следует "быстро" обрабатывать запросы лиц, которые просят убежища в стране.

"Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе", - отметил он.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки Верховный суд отклонил иск двух общественных организаций, которые добивались отмены строительства стены вдоль границы с Мексикой. Суд отклонил требование пятью голосами судей против четырех.

В частности, Верховный суд разрешил потратить из бюджета Министерства обороны Штатов 2,5 миллиарда долларов.

Как писало РБК-Украина, в июне 2019-го в США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой.