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Стена на границе с Мексикой: Верховный суд США отказался остановить строительство

США, Суббота 01 августа 2020 11:30
Стена на границе с Мексикой: Верховный суд США отказался остановить строительство
Фото: стена на границе с Мексикой (vg.no)
Автор: Юлия Струк

Отмены строительства добивались две общественные организации

В Соединенных Штатах Америки Верховный суд отклонил иск двух общественных организаций, которые добивались отмены строительства стены вдоль границы с Мексикой. Суд отклонил требование пятью голосами судей против четырех.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмены строительства добивались общественные организации Sierra Club и Коалиция южных приграничных городов. Они требовали, чтобы до окончания судебных разбирательств строительство стены приостановили, а дело считалось спорным.

Стоит отметить, в июле 2019 года суд одобрил выделение средств на строительство стены, таким образом удовлетворив экстренный запрос администрации главы США Дональда Трампа.

В частности, Верховный суд разрешил потратить из бюджета Министерства обороны Штатов 2,5 миллиарда долларов.

Как писало РБК-Украина, в июне 2019-го в США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтенаМексикаВерховный суд
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