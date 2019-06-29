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В США суд заблокировал средства на строительство стены с Мексикой

Новости » Общество    29.06.2019 - 23:58
В США суд заблокировал средства на строительство стены с Мексикой
Иллюстративное фото (GettyImages)

Трамп заявил, что обжалует решение суда

В США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп в субботу, 29 июня, заявил, что обжаловал решение судьи США, которое запретило его администрации использовать 2,5 миллиарда долларов средств, предназначенных для деятельности по борьбе с наркотиками, для строительства стены вдоль южной границы с Мексикой.

Юристы Министерства юстиции США заявили в, что официально обжаловали решение в 9 апелляционном суде США.

"Мы немедленно подаем апелляцию, и мы думаем, что выиграем апелляцию", - заявил Трамп во время пресс-конференции в субботу на саммите G2 в Японии.

 

Напомним, ранее мексиканские власти опубликовали полный текст договора между Мехико и Вашингтоном, который регулирует вопросы миграции.

Отметим, Мексика и США в срочном порядке должны начать консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, который среди прочего касается распределению ответственности за рассмотрение притязаний мигрантов на статус беженца.

Оба государства будут обрабатывать ходатайства об убежище граждан третьих стран, которые пересекли "территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю". Беженцы третьих стран, которые въехали в США из Мексики, должны будут немедленно высланы обратно.

Добавим, что строительство стены на границе с Мексикой - это был один из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Трамп решил добиться финансирования стены из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.

Споры о финансировании строительства стены между законодателями и Белым домом в начале 2019 года стали причиной самого продолжительного шатдауна.

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