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Верховный суд США разрешил выделить средства на строительство стены с Мексикой

Новости » Политика    27.07.2019 - 02:52
Верховный суд США разрешил выделить средства на строительство стены с Мексикой
Иллюстративное фото (vg.no)

Позволили выделить 2,5 мллрд долларов

Верховный суд Соединенных Штатов рассмотрел обращение Белого дома и позволил выделить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, из бюджета Министерства обороны разрешается потратить 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, это решение приближает к выполнению одного из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Напомним, в июне 2019 в США Федеральный суд штата Калифорния заблокировал возможность выделения средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что обжаловал решение судьи США, которое запретило его администрации использовать 2,5 миллиарда долларов средств.

Добавим, что строительство стены на границе с Мексикой - это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Трамп решил добиться финансирования стене из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.

Споры о финансировании строительства стены между законодателями и Белым домом в начале 2019 года стали причиной наиболее длительного шатдауна.

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