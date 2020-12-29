Байден звинуватив Трампа у створенні гуманітарної катастрофи на кордоні з Мексикою

Обраний президент США Джо Байден вважає, що за чинного глави Дональда Трампа на південному кордоні країни сталася гуманітарна катастрофа. Він заявив, що з тими, хто прибуває в США з Мексики, потрібно звертатися "гуманно".

Про це Байден сказав під час виступу в Уілмінгтоні (штат Делавер), передає ТАСС.

За його словами, владі США варто "швидко" обробляти запити осіб, які просять притулку в країні.

"Нам надали інформацію про кроки, необхідні для усунення наслідків гуманітарної катастрофи, яку адміністрація Трампа систематично створювала на нашому південному кордоні", - зазначив він.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки Верховний суд відхилив позов двох громадських організацій, які домагалися скасування будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою. Суд відхилив вимогу п'ятьма голосами суддів проти чотирьох.

Зокрема, Верховний суд дозволив витратити з бюджету Міністерства оборони Штатів 2,5 мільярди доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019-го в США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою.