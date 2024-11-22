Байден обурився через ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галланта

Ордери МКС

Напередодні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

МКС зазначає, що ордери видані за злочини проти людяності та воєнні злочини, імовірно, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року. В Ізраїлі різко розкритикували Міжнародний кримінальний суд та звинуватили його в антисемітизмі.

Тепер країни, які ратифікували Римський статус МКС, зобов'язані арештувати Нетаньяху та Галланта у разі їх приїзду. Додамо, що Римський статут підписали 137 країн, а ратифікували 123 держави.

Україна у 2024 році теж ратифікувала Римський статус. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон 24 серпня.

Детальніше про те, що означає ордер МКС та можуть заарештувати прем'єра Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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