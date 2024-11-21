Президент та уряд Ізраїлю різко розкритикували МКС за ордери Нетаньяху і Галланту

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог різко розкритикував Міжнародний кримінальний суд за ордери на арешт прем'єра Беньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. В ізраїльському уряді звинуватили МКС в антисемітизмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Герцога в X (Twitter).

"Це темний день для справедливості. Чорний день для людства. Прийняте недобросовісно, ​​обурливе рішення МКС перетворило загальне правосуддя на загальне посміховисько", - написав президент Ізраїлю.

Герцог заявив, що Ізраїль має обов’язок і право захищати свій народ. Рішення МКС, на його думку, перетворило систему правосуддя на "живий щит для злочинів ХАМАС".

В уряді Ізраїлю також розкритикували рішення Міжнародного кримінального суду. Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, якого цитує The Times of Israel, звинуватив МКС в антисемітизмі.

"Це сучасний антисемітизм під виглядом справедливості", - написала в Х (Twitter) міністерка транспорту Мірі Регев, назвавши ордери "правовим абсурдом".

Міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф назвав ордери "антисемітськими звинуваченнями проти всіх громадян Ізраїлю". Він наголосив, що Ізраїль "не буде стримуватися і продовжуватиме боротися зі смертоносним тероризмом".