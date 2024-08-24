Україна ратифікувала Римський статут. Зеленський підписав закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №0285.

Римський статут - це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію. Це, зокрема, злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС.

Як відомо, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації. Також тепер дозволено притягувати російських злочинців до відповідальності.

Ратифікація Римського статуту була один з зобов'язань України для вступу до ЄС.