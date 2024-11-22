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Байден возмутился из-за ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден назвал возмутительными ордера Международного уголовного суда на арест премьера и экс-министра обороны Израиля. Он пообещал дальнейшую поддержку Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Выдача МКС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы не намекал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности - ни одной", - говорится в заявлении Байдена.

Байден добавил, что США всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

 

Ордеры МКС

Накануне Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

МУС отмечает, что ордера выданы за преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года. В Израиле резко раскритиковали Международный уголовный суд и обвинили его в антисемитизме.

Теперь страны, ратифицировавшие Римский статус МУС, обязаны арестовать Нетаньяху и Галланта в случае их приезда. Добавим, что Римский статут подписали 137 стран, а ратифицировали 123 государства.

Украина в 2024 году тоже ратифицировала Римский статус. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 24 августа.

Детальнее о том, что означает ордер МУС и могут ли арестовать премьера Израиля - в материале РБК-Украина.

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МКСНетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильМеждународный уголовный суд