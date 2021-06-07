Байден обсудит с Эрдоганом на саммите НАТО существующие между странами разногласия
Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом существующие между странами разногласия. Также планируется рассмотреть ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и Нагорном Карабахе.
Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, на полях саммита НАТО у Джо Байдена намечено несколько двусторонних встреч. Одна из них с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Будет широкая повестка: проблемы в регионе, конечно же, в Восточном Средиземноморье, Сирия, Иран, Нагорный Карабах и роль, которую Турция будет играть в переговорах и дипломатии в отношении Афганистана", - уточнил он.
Салливан отметил, что одной из центральных тем встречи станут отношения Вашингтона и Анкары. "То, как США и Турция урегулируют существенные разногласия включая в вопросе основополагающих ценностей, прав человека и других", - добавил советник президента США.
Напомним, ранее заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический Альянс на саммите НАТО будет продолжать оказывать значимую поддержку Украине. В частности, на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины.
Отметим, саммит НАТО должен состояться 14 июня. Лидеры стран Североатлантического Альянса обсудят девять главных вопросов. В частности, вопрос трансатлантической безопасности, укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вероятным получение Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. До этого предполагалось, что Украина получит ПДЧ на саммите альянса, который должен пройти в июне 2021 года. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по плане вряд ли будет принято на этом саммите.