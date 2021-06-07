Байден обсудит с Эрдоганом на саммите НАТО существующие между странами разногласия

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом существующие между странами разногласия. Также планируется рассмотреть ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и Нагорном Карабахе.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, на полях саммита НАТО у Джо Байдена намечено несколько двусторонних встреч. Одна из них с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Будет широкая повестка: проблемы в регионе, конечно же, в Восточном Средиземноморье, Сирия, Иран, Нагорный Карабах и роль, которую Турция будет играть в переговорах и дипломатии в отношении Афганистана", - уточнил он. Салливан отметил, что одной из центральных тем встречи станут отношения Вашингтона и Анкары. "То, как США и Турция урегулируют существенные разногласия включая в вопросе основополагающих ценностей, прав человека и других", - добавил советник президента США.