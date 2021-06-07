Байден обговорить з Ердоганом на саміті НАТО існуючі між країнами розбіжності

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО обговорить зі своїм турецьким колегою Таїпом Ердоганом існуючі між країнами розбіжності. Також планується розглянути ситуацію в Афганістані, Ірані, Сирії та Нагірному Карабасі.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, на полях саміту НАТО у Джо Байдена намічено кілька двосторонніх зустрічей. Одна з них з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом. "Буде широка повістка: проблеми в регіоні, звичайно ж, в Східному Середземномор'ї, Сирія, Іран, Нагірний Карабах і роль, яку Туреччина буде грати в переговорах і дипломатії щодо Афганістану", - уточнив він. Салліван зазначив, що однією з центральних тем зустрічі стануть відносини Вашингтона і Анкари. "Те, як США і Туреччина врегулюють суттєві розбіжності включаючи в питанні основоположних цінностей, прав людини та інших", - додав радник президента США.