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Столтенберг раскрыл повестку дня саммита НАТО. Среди вопросов Украина

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Брюссель, Пятница 04 июня 2021 22:52
Столтенберг раскрыл повестку дня саммита НАТО. Среди вопросов Украина Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл повестку дня предстоящего саммита НАТО. По его словам, лидеры стран НАТО обсудят 9 главных вопросов.

Об этом речь шла во время онлайн-выступления генсека НАТО.

Первым пунктом повестки дня саммита НАТО, по словам Столтенберга, станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море.

Следующим вопросом саммита лидеров стран НАТО станет укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.

Третьим вопросом саммита будет разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса. "Работать с союзниками, чтобы воплотить их в конкретные национальные цели. Для защиты нашей критически важной инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

Также лидеры стран НАТО обсудят стимулирование трансатлантических инноваций, а также роль Альянса в поддержании международного порядка, основанного на правилах. НАТО планирует укреплять партнерские отношения с ЕС и налаживать новые связи с другими странами.

Шестым вопросом повестки дня, как рассказал генсек НАТО, будет оказание поддержки партнерам Альянса "от Ирака до Иордании и от Грузии до Украины".

"В таких сферах, как борьба с терроризмом, противодействие кибератакам, управление кризисами и реформа обороны", - пояснил он.

Среди вопросов предстоящего саммита также будет проблема климатических изменений, а также разработка стратегической концепции НАТО на будущие годы. А девятым пунктом повестки дня будут инвестиции в оборону.

Напомним, саммит НАТО должен состояться 14 июня 2021. Как заявлял Столтенберг, Украину не пригласили на саммит НАТО.

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