Байден обговорив з прем'єром Італії вторгнення РФ та подальшу допомогу Україні

"Наші відносини міцні. Вони залишаються твердими, незалежно від їхнього політичного забарвлення. Ми знаємо, хто наші друзі у скрутні часи", - заявила Мелоні під час зустрічі з Байденом в Овальному кабінеті.

Після зустрічі Байден похвалив уряд Італії за тверду, за його словами, позицію щодо війни в Україні. Мелоні сказала, що пишається тим, що Італія допомагає захищати міжнародне право.

Рим та Вашингтон наголосили, що ця поїздка дає можливість підтвердити міцне партнерство між країнами, у тому числі виділення у майбутньому великих пакетів військової та гуманітарної допомоги Україні.

Мелоні також використала свою першу поїздку до Вашингтона, щоб зустрітися зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті.

Військова допомога США Україні

Сполучені Штати 25 липня виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійшло різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

Крім того, минулого тижня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Зазначимо, що раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.