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Байден обсудил с премьером Италии вторжение РФ и дальнейшую помощь Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину. Среди других тем встречи – международная торговля и отношения стран G7 с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши отношения крепки. Они остаются твердыми, независимо от их политической окраски. Мы знаем, кто наши друзья в трудные времена", - заявила Мелони в ходе встречи с Байденом в Овальном кабинете.

После встречи Байден похвалил правительство Италии за твердую, по его словам, позицию касательно войны в Украине. Мелони сказала, что гордится тем, что Италия помогает защищать международное право.

Рим и Вашингтон подчеркнули, что эта поездка дает возможность подтвердить прочное партнерство между странами, в том числе выделение в будущем крупных пакетов военной и гуманитарной помощи Украине.

Мелони также использовала свою первую поездку в Вашингтон, чтобы встретиться со спикером Палаты представителей Республиканской партии Кевином Маккарти.

Военная помощь США Украине

Соединенные Штаты 25 июля выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошло разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Кроме того, на прошлой неделе Пентагон объявил пакет на 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Отметим, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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Джозеф БайденИталияВоенная помощь