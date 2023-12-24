UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден обговорив з Нетаньяху кроки наступу у Газі

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили "поетапність" військової кампанії Ізраїлю в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Вашингтон хоче, щоб Єрусалим перейшов до менш інтенсивних бойових дій проти ХАМАС.

Американський президент підкреслив можливість безпечно евакуюватися громадянам із зони бойових дій, що продовжуються. У США стурбовані зростанням жертв серед цивільних у Газі.

“Лідери обговорили військову кампанію Ізраїлю у Газі, включаючи її цілі та поетапність. Президент наголосив на гострій необхідності захисту цивільного населення, у тому числі тих, хто підтримує операцію з надання гуманітарної допомоги”, - йдеться у заяві Білого дому.

Також Нетаньяху і Байден обговорили важливість звільнення всіх заручників, що залишилися.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця знаходження бойовиків.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував бойовикам призупинити бойові дії на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на тиждень для обміну.

Раніше ми повідомляли, що Нетаньяху під час телефонної розмови з Байденом сказав, що Ізраїль не зупинить операцію в Газі, доки не буде досягнуто мети

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НетаньяхуСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІзраїльСектор Газа