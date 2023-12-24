Байден обговорив з Нетаньяху кроки наступу у Газі

Вашингтон хоче, щоб Єрусалим перейшов до менш інтенсивних бойових дій проти ХАМАС.

Американський президент підкреслив можливість безпечно евакуюватися громадянам із зони бойових дій, що продовжуються. У США стурбовані зростанням жертв серед цивільних у Газі.

“Лідери обговорили військову кампанію Ізраїлю у Газі, включаючи її цілі та поетапність. Президент наголосив на гострій необхідності захисту цивільного населення, у тому числі тих, хто підтримує операцію з надання гуманітарної допомоги”, - йдеться у заяві Білого дому.

Також Нетаньяху і Байден обговорили важливість звільнення всіх заручників, що залишилися.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця знаходження бойовиків.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував бойовикам призупинити бойові дії на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на тиждень для обміну.

Раніше ми повідомляли, що Нетаньяху під час телефонної розмови з Байденом сказав, що Ізраїль не зупинить операцію в Газі, доки не буде досягнуто мети