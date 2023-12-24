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Байден обсудил с Нетаньяху шаги наступления в Газе

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили "поэтапность" военной кампании Израиля в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Вашингтон хочет, чтобы Иерусалим перешел к менее интенсивным боевым действиям против ХАМАСА.

Американский президент подчеркнул возможность безопасно эвакуироваться гражданам из зоны продолжающихся боевых действий. В США обеспокоены по поводу роста жертв среди гражданских в Газе. 

“Лидеры обсудили военную кампанию Израиля в Газе, включая ее цели и поэтапность. Президент подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения, в том числе тех, кто поддерживает операцию по оказанию гуманитарной помощи”, - говорится в заявлении Белого дома.

Также Нетаньяху и Байден обсудили важность освобождения всех оставшихся заложников.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места нахождения боевиков.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил боевикам приостановить боевые действия на неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

Ранее мы сообщали, что Нетаньяху во время телефонного разговора с Байденом сказал, что Израиль не остановит операцию в Газе, пока не будут достигнуты цели

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСектор Газа