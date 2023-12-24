ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден обговорив з Нетаньяху кроки наступу у Газі

Вашингтон, Неділя 24 грудня 2023 01:07
UA EN RU
Байден обговорив з Нетаньяху кроки наступу у Газі Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили "поетапність" військової кампанії Ізраїлю в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Вашингтон хоче, щоб Єрусалим перейшов до менш інтенсивних бойових дій проти ХАМАС.

Американський президент підкреслив можливість безпечно евакуюватися громадянам із зони бойових дій, що продовжуються. У США стурбовані зростанням жертв серед цивільних у Газі.

“Лідери обговорили військову кампанію Ізраїлю у Газі, включаючи її цілі та поетапність. Президент наголосив на гострій необхідності захисту цивільного населення, у тому числі тих, хто підтримує операцію з надання гуманітарної допомоги”, - йдеться у заяві Білого дому.

Також Нетаньяху і Байден обговорили важливість звільнення всіх заручників, що залишилися.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця знаходження бойовиків.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував бойовикам призупинити бойові дії на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на тиждень для обміну.

Раніше ми повідомляли, що Нетаньяху під час телефонної розмови з Байденом сказав, що Ізраїль не зупинить операцію в Газі, доки не буде досягнуто мети

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ