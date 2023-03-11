Байден обговорив із главою Єврокомісії подальшу підтримку України

Президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час зустрічі в Білому домі обговорили підтримку надання допомоги Україні на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twiter голова Єврокомісії.

Сторони домовили продовжувати підтримувати Україну та "зменшувати здатність Росії вести війну".

Також Штати та ЄС посилюють дотримання загальних санкцій проти Росії, щоб "запобігти ухиленню та обходу".

"Ми маємо порушити маршрути постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накласти санкції на причетних до цього", - зазначила Урсула фон дер Ляйєн.

Обидва лідери в ході зустрічі заявили, що США Штати та Євросоюз пообіцяли Україні "безпечну, економічну та гуманітарну підтримку" стільки, скільки їй потрібно, пише CNN.

"Ми, як і раніше, віддані наданню та мобілізації міжнародної підтримки, у тому числі з боку приватного сектору, для забезпечення економічної стабільності України", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляйєн.

Лідери намітили ініціативи, спрямовані на допомогу Україні у відбудові, та наголосили на зусиллях, включаючи санкції, для "подальшого ослаблення здатності Росії вести незаконну війну та її військово-промислову систему", - йдеться в заяві.

"Путін думав, що розділить нас, але ми єдині більше, ніж будь-коли. Ми єдині в нашій непохитній підтримці України стільки, скільки потрібно", - наголошується в загальній заяві за підсумками зустрічі.