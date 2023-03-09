Заради безпеки миру. Зеленський знову закликав до санкцій проти атомної галузі РФ
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання санкційного тиску на РФ за терор проти нашої країни. Зокрема, закликав запровадити обмеження проти атомної галузі країни-агресорки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Зеленський зазначив, що внаслідок російської ракетної атаки 9 березня Запорізька атомна електростанція знову була від'єднана від мережі.
"Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері", - наголошує президент.
Глава Української держави заявив, що чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями - тим безпечніше буде світу.
"Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору", - сказав Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ
Нагадаємо, внаслідок чергових російських масованих ракетно-дронових ударів по Україні вночі 9 березня на Запорізькій АЕС виникла висока загроза аварії - станцію було повністю знеструмлено.
Пізніше вдень фахівці відновили електропостачання ЗАЕС, перерване ворожою ракетною атакою.
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