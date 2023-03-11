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Байден обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшую поддержку Украины

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Суббота 11 марта 2023 01:14
Байден обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшую поддержку Украины Фото: Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи в Белом доме обсудили поддержку оказания помощи Украине на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twiter глава Еврокомиссии.

Стороны договорили продолжать поддерживать Украину и "уменьшать способность России вести войну".

Также Штаты и ЕС усиливают соблюдение общих санкций против России, чтобы "предотвратить уклонение и обход".

"Мы должны нарушить маршруты снабжения, которые продолжают питать российскую военную машину, и наложить санкции на причастных к этому", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Оба лидера в ходе встречи заявили, что США Штаты и Евросоюз пообещали Украине "безопасную, экономическую и гуманитарную поддержку" столько, сколько ей нужно, пишет CNN.

"Мы по-прежнему привержены предоставлению и мобилизации международной поддержки, в том числе со стороны частного сектора, для обеспечения экономической стабильности Украины", - говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляйен.

Лидеры наметили инициативы, направленные на помощь Украине в восстановлении, и подчеркнули усилия, включая санкции, для "дальнейшего ослабления способности России вести незаконную войну и ее военно-промышленную систему", - говорится в заявлении.

"Путин думал, что разделит нас, но мы едины больше, чем когда-либо. Мы едины в нашей непоколебимой поддержке Украины столько, сколько потребуется", - отмечается в общем заявлении по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после очередной российской массированной ракетой атаки призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен ввести санкции против атомной отрасли РФ.

Добавим, что Урсула фон дер Ляен назвала массированные атаки РФ на энергосистему в Украине военным преступлением.

Также РБК-Украина писала, что в начале марта США и Германия выразили готовность вводить санкции против РФ столько, сколько потребуется.

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