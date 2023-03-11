Байден обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшую поддержку Украины

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи в Белом доме обсудили поддержку оказания помощи Украине на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twiter глава Еврокомиссии.

Стороны договорили продолжать поддерживать Украину и "уменьшать способность России вести войну".

Также Штаты и ЕС усиливают соблюдение общих санкций против России, чтобы "предотвратить уклонение и обход".

"Мы должны нарушить маршруты снабжения, которые продолжают питать российскую военную машину, и наложить санкции на причастных к этому", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Оба лидера в ходе встречи заявили, что США Штаты и Евросоюз пообещали Украине "безопасную, экономическую и гуманитарную поддержку" столько, сколько ей нужно, пишет CNN.

"Мы по-прежнему привержены предоставлению и мобилизации международной поддержки, в том числе со стороны частного сектора, для обеспечения экономической стабильности Украины", - говорится в совместном заявлении Байдена и фон дер Ляйен.

Лидеры наметили инициативы, направленные на помощь Украине в восстановлении, и подчеркнули усилия, включая санкции, для "дальнейшего ослабления способности России вести незаконную войну и ее военно-промышленную систему", - говорится в заявлении.

"Путин думал, что разделит нас, но мы едины больше, чем когда-либо. Мы едины в нашей непоколебимой поддержке Украины столько, сколько потребуется", - отмечается в общем заявлении по итогам встречи.