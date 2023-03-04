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США та Німеччина висловили готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно

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Субота 04 березня 2023 03:19
США та Німеччина висловили готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно Фото: США та Німеччина висловили готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Політики обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки, а також важливість міжнародної солідарності з народом України.

"Байден і Шольц підтвердили своє зобов’язання накладати на РФ обмеження за її агресію стільки, скільки буде потрібно", - зазначили в адміністрації президента США.

Окрім цього, американський та німецький лідери обмінялися думками щодо інших глобальних питань і запевнили у "міцних двосторонніх відносинах".

Нагадаємо, Шольц запевнив, що Німеччина та США надалі продовжуватимуть надавати допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

Свою чергою Байден на зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.

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