США та Німеччина висловили готовність вводити санкції проти Росії стільки, скільки буде потрібно
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Політики обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки, а також важливість міжнародної солідарності з народом України.
"Байден і Шольц підтвердили своє зобов’язання накладати на РФ обмеження за її агресію стільки, скільки буде потрібно", - зазначили в адміністрації президента США.
Окрім цього, американський та німецький лідери обмінялися думками щодо інших глобальних питань і запевнили у "міцних двосторонніх відносинах".
Нагадаємо, Шольц запевнив, що Німеччина та США надалі продовжуватимуть надавати допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.
Свою чергою Байден на зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.
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