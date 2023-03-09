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Атаки РФ на енергосистему в Україні є воєнним злочином, - глава Єврокомісії

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Україна, Четвер 09 березня 2023 23:05
Атаки РФ на енергосистему в Україні є воєнним злочином, - глава Єврокомісії Фото: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські атаки на енергетичну систему в Україні є воєнним злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Говорила сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським після невибіркових ракетних ударів по Україні минулої ночі", - йдеться у заяві.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що навмисні атаки Росії на цивільне населення та енергосистему є воєнним злочином.

"Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування українських реформ на їхньому шляху", - додала лава Єврокомісії.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.

Ракетна атака росіян вночі 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.

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