Атаки РФ на енергосистему в Україні є воєнним злочином, - глава Єврокомісії

Російські атаки на енергетичну систему в Україні є воєнним злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Говорила сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським після невибіркових ракетних ударів по Україні минулої ночі", - йдеться у заяві. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що навмисні атаки Росії на цивільне населення та енергосистему є воєнним злочином. "Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування українських реформ на їхньому шляху", - додала лава Єврокомісії.