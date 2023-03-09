Атаки РФ на енергосистему в Україні є воєнним злочином, - глава Єврокомісії
Російські атаки на енергетичну систему в Україні є воєнним злочином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"Говорила сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським після невибіркових ракетних ударів по Україні минулої ночі", - йдеться у заяві.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що навмисні атаки Росії на цивільне населення та енергосистему є воєнним злочином.
"Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати просування українських реформ на їхньому шляху", - додала лава Єврокомісії.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.
Ракетна атака росіян вночі 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.
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