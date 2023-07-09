Байден обговорив з Ердоганом питання України та Швеції в НАТО

Два президенти також обговорили постачання винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС.

Лідери домовилися провести особисту зустріч у Вільнюсі, де 11-12 липня пройде саміт НАТО, та детально обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання, йдеться у релізі турецького Управління зв'язку.

Під час спілкування з Байденом Ердоган заявив, що Швеція зробила деякі кроки у правильному напрямку, внісши зміни до антитерористичного законодавства. При цьому, за словами турецького президента, публічні акції прихильників курдських організацій PKK/PYD/YPG, які Анкара називає терористичними, "зводять нанівець вжиті кроки".

Він зазначив, що неправильно пов'язувати запит Туреччини на F-16 із членством Швеції. Водночас Ердоган подякував американському президенту за підтримку запиту Анкари на дані винищувачі.

Ердоган заявив, що Туреччина "принципова і чесна" щодо членства в ЄС, і хоче, щоб на Вільнюському саміті провідні країни Євросоюзу та керівництво ЄС дали чітку заяву про підтримку членства Туреччини.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна хоче отримати запрошення вступити до Альянсу після закінчення війни. Український президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО.

Нагадаємо, що днями президент Туреччини Ердоган наголосив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року, і її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Анкара блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, "є терористами".

Зазначимо, що Швеція очікувала, що зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. При цьому Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

Тим часом раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.