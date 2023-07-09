Байден обсудил с Эрдоганом вопросы Украины и Швеции в НАТО

Два президента также обсудили поставку истребителей F-16, процесс полноправного членства Турции в ЕС.

Лидеры договорились провести личную встречу в Вильнюсе, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО, и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы, говорится в релизе турецкого Управления связи.

В ходе общения с Байденом Эрдоган заявил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство. При этом, по словам турецкого президента, публичные акции сторонников курдских организаций PKK/PYD/YPG, которые Анкара называет террористическими, "сводят на нет предпринятые шаги".

Он отметил, что неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции. В то же время Эрдоган поблагодарил американского президента за поддержку запроса Анкары на данные истребители.

Эрдоган заявил, что Турция "принципиальна и честна" в отношении членства в ЕС, и хочет, чтобы на Вильнюсском саммите ведущие страны Евросоюза и руководство ЕС дали четкое и заявление о поддержке членства Турции.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс по окончании войны. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

Напомним, что на днях президент Турции Эрдоган подчеркнул, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году, и ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокирует вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции "являются террористами".

Отметим, что Швеция ожидала, что сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. При этом Эрдоган подчеркивал, что он "не будет соответствовать ожиданиям Швеции".

Между тем ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс.