Ердоган натякнув, що не схвалить вступ Швеції до НАТО на саміті у Вільнюсі

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що наразі Швеція не виконала всі вимоги для вступу до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

Говорячи про саміт лідерів НАТО, який відбудеться в Литві наступного місяця, Ердоган згадав, що Туреччина висувала конкретні кроки, за виконання яких вона б погодилась підтримати вступ Швеції.

"Очікування Швеції не означають, що ми будемо відповідати цим очікуванням. Для того, щоб ми відповідали цим очікуванням, перш за все, Швеція повинна виконати свій обов'язок", - заявив Ердоган, нагадавши, що нещодавно у Стамбулі він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Водночас турецький президент заявив, що приїде на саміт, який відбудеться у Вільнюсі, якщо не буде надзвичайної ситуації.

Крім того, президент повідомив, що під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО, на вулицях Швеції знову відбулись демонстрації.

"Наш президент зараз зустрічається зі Столтенбергом, але терористи знову проводять демонстрації у Швеції... Зараз ми не можемо підійти до цієї роботи позитивно на фоні даної картині. Крім того, це не конституційне питання, це не питання закону. Що це? Офіцери правоохоронних органів. Що вони роблять? Робота офіцерів правоохоронних органів - зупинити їх (демонстрантів - ред.)", - сказав речник президента Ібрагім Калін.

Він також повідомив, що сьогодні пройде чергова зустріч між делегаціями Швеції, Фінляндії та НАТО. Та наголосив, що до припинення демонстрацій рішення Ердогана про доєднання Швеції до Альянсу не зміниться.

Вступ Швеції до НАТО

Після подання заявки на вступ до НАТО Швеція вже більше року намагається стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Після подання заявки вона отримала гарантії безпеки від країн НАТО, зокрема Великобританії.

На цей час її членство відмовляється ратифікувати Угорщину та Туреччину. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала всі вимоги і може вступити до Альянсу до липневого саміту.

Зокрема, Туреччина звинувачує Швецію в "підтримці тероризму". Ще більше загострило ситуацію, коли група протестувальників спалила Коран навпроти посольства Анкари у Швеції.

Нагадаємо, раніше у Стокгольмі Палудан спалив Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.

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