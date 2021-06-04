Байден за неделю до встречи с Путиным проведет переговоры с генсеком НАТО

Президент США Джо Байден за неделю до саммита с Россией на высшем уровне проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры пройдут 7 июня в Вашингтоне.

Об этом на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

"Президент и генсек обсудят саммит НАТО 14-го июня в Брюсселе, и многочисленные вопросы на повестке дня НАТО, включая усилением трансатлантической безопасности перед лицом вызовов со стороны России и Китая", - сказала она.

Псаки уточнила, что Байден и Столтенберг также обсудят адаптацию НАТО для ответа на такие угрозы, как кибератаки, изменение климата, при соблюдении более сбалансированного распределения ответственности между союзниками.

"Как мы уже заявляли, усиление наших союзников является приоритетом этой администрации, и наш альянс с НАТО является большой частью этого", - добавила пресс-секретарь Белого дома.