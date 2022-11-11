Байден назвав умову закінчення війни в Україні

Війна РФ проти України продовжуватиметься до того часу, поки російський диктатор Володимир Путін не виведе з українських територій свої війська.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на заяву президента США Джо Байдена, якого цитує Euractiv .

"Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено доти, доки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України", - сказав американський лідер журналістам.

Яким бачать завершення війни на Заході

Нагадаємо, раніше помічниця держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що наразі тільки Путін може ухвалити рішення про припинення цієї війни.

При цьому в Британії вважають, що війна може тривати довго, але російський диктатор Володимир Путін зазнає невдачі в усіх стратегічно-військових цілях.

Тим часом у ЄС озвучили свою умову закінчення війни. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, вона має завершитися лише на умовах України.

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