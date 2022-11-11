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Байден назвал условие окончания войны в Украине

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Вашингтон, Пятница 11 ноября 2022 09:00
Байден назвал условие окончания войны в Украине Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не выведет с украинских территорий свои войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует Euractiv.

"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", - сказал американский лидер журналистам.

Каким видят завершение войны на Западе

Напомним, ранее помощница госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что пока только Путин может принять решение о прекращении этой войны.

При этом в Британии считают, что война может длиться долго, но российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу во всех стратегически военных целях.

Между тем, в ЕС озвучили свое видение окончания войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что она должна завершиться только на условиях Украины.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
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