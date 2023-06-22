Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором": що кажуть у Держдепі

За його словами, не дивно, що у США та Китаю є розбіжності щодо деяких питань.

"І президент вважає, що дипломатія, включно з недавньою поїздкою держсекретаря (до Китаю - ред.), є відповідальним способом врегулювати напругу, вирішити помилки, уникнути прорахунків. І все це в наших інтересах", - сказав Пател.

При цьому заступник речника Держдепу зауважив, що це не означає, що США не будуть відверто говорити про їхні розбіжності.

Пател додав, що США з нетерпінням чекають на продовження взаємодії з низки питань, які стосуються складних відносин, які країна має з Китаєм.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден розповів про реакцію лідера Китаю Сі Цзіньпіна на ситуацію зі збиттям китайського розвідувального аеростата. Під час свого виступу він назвав Сі диктатором.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - сказав Байден.

Реакція Китаю

МЗС Китаю виразило протест США через слова Байдена, заявивши, що це є провокацією. Там назвали такі звинувачення "абсурдними і вкрай безвідповідальними", що суперечать основним фактам і дипломатичним протоколам, а також порушують політичну гідність Китаю.

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