RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": что говорят в Госдепе

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как президент США Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором", в Госдепе заявили, что у стран есть определенные разногласия по некоторым вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепа США Веданта Патела на брифинге.

По его словам, неудивительно, что у США и Китая есть разногласия по некоторым вопросам.

"И президент считает, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря (в Китай - ред.), является ответственным способом урегулировать напряжение, решить ошибки, избежать просчетов. И все это в наших интересах", - сказал Пател.

При этом замглавы Госдепа отметил, что это не означает, что США не будут откровенно говорить об их разногласиях.

Пател добавил, что США с нетерпением ждут продолжения взаимодействия по ряду вопросов, касающихся сложных отношений, которые стожились у страны с Китаем.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден рассказал о реакции лидера Китая Си Цзиньпина на ситуацию со сбиванием китайского разведывательного аэростата. Во время выступления он назвал Си диктатором.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - сказал Байден.

Реакция Китая

МИД Китая выразил протест США из-за слов Байдена, заявив, что это провокация. Там назвали такие обвинения "абсурдными и крайне безответственными", которые противоречат основным фактам и дипломатическим протоколам, а также нарушают политическое достоинство Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСи ЦзиньпиньГосударственный департамент США