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У Китаї висловили протест після того, як Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

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Пекін, Середа 21 червня 2023 11:31
У Китаї висловили протест після того, як Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай висловив протест після того, як президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. У Пекіні назвали слова Байдена "провокацією".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними", - сказала вона.

МЗС Китаю виразило протест США через слова Байдена про Сі Цзіньпіна.

"Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", - заявила Мао Нін.

Що сказав Байден

Нагадаємо, президент США Джо Байден у Каліфорнії на заході зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію розповів про реакцію лідера Китаю Сі Цзіньпіна на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Під час свого виступу американський президент назвав китайського лідера диктатором.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - сказав Байден.

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