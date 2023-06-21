Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Так американський лідер висловився про президента Китаю на заході зі збору коштів у Кентсфілді (штат Каліфорнія), коментуючи його емоції через збиття в США повітряної кулі КНР в лютому.

"Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю... повну шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це було великою зніяковілістю для диктаторів, коли вони не знали, що трапилося", - сказав Байден.

Американський президент додав, що аеростат не мав бути над місцем, де його виявили.

"Він збився з курсу через Аляску, а потім (летів) через Сполучені Штати, і він (Сі Цзіньпін) не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там", - зазначив Байден.

Також президент США під час свого виступу закликав присутніх не турбуватися про Китай, який має "реальні економічні труднощі".

Новий візит представника Білого дому до КНР

Джо Байден на іншому передвиборному заході, у Сан-Франциско, у вівторок заявив, що радник з клімату Джон Керрі може незабаром вирушити до Китаю.

"Я думаю, що Джон Керрі збирається повернутися туди незабаром", - сказав він.

Так, американський президент в ході виступу обговорював, як він розмовляв із Сі про їхні проблеми з виробництвом енергії та метаном.

Майбутній візит відбудеться після нещодавньої поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, під час якої він провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

На думку Байдена, стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок". Також він висловив думку, що відносини між Штатами та Китаєм перебувають на "правильному шляху".