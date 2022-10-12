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Байден назвав ракетні удари росіян по Україні надто жорстокими

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Масовані ракетні удари, які наносили російські окупанти по території України, були надто жорстокими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Мін Юнг Лі у Twitter.

Так, президент США Джо Байден у спілкування з журналістами зазначив, що нещодавні атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі були "надто жорстокими".

Раніше США рішуче засудили масований ракетний обстріл України.

Окрім того, Байден вважає, що президент РФ Володимир Путін не зважиться на застосування ядерної зброї.

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