Байден назвал ракетные удары россиян по Украине слишком жестокими

Так, президент США Джо Байден в общении с журналистами отметил, что недавние атаки России по украинской гражданской инфраструктуре были "слишком жестокими".

Ранее США решительно осудили массированный ракетный обстрел Украины.

Кроме того, Байден считает, что президент РФ Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия.

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