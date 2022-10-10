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Байден про ракетні удари: притягнемо Путіна та Росію до відповідальності за звірства

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Вашингтон, Понеділок 10 жовтня 2022 20:24
Байден про ракетні удари: притягнемо Путіна та Росію до відповідальності за звірства Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США продовжать покладати на Росію витрати за її агресію, а також залучати президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

За словами Байдена, Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, зокрема, по Києву. Вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни президента РФ Володимира Путіна проти українського народу.

"Ці напади ще більше зміцнюють нашу прихильність до народу України стільки, скільки потрібно. Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо покладати на Росію витрати за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи", - заявив президент США.

Він також зазначив, що Сполучені Штати знову закликали Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало всі подробиці обстрілу .

За деякий час росіяни знову атакували Київ. ППО збило два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі.

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