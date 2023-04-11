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Байден назвав незаконним затримання журналіста WSJ у Росії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден назвав незаконним затримання журналіста Wall Street Journal у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє видання, Байден заявив, що планує поговорити з родиною ув'язненого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича сьогодні, 11 квітня.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що це абсолютно незаконно. І ми це заявили, тому змінюється динаміка", - сказав він.

До того ж Державний департамент США офіційно визнав Гершковича неправомірно затриманим Росією.

Нагадаємо, Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.

Пізніше президент США Джо Байден закликав Росію звільнити Гершковича.

До того ж ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір офіційно оголосити затримання журналіста WSJ Евана Гершковича у Росії несправедливим.

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