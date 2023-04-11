Байден назвав незаконним затримання журналіста WSJ у Росії

Як повідомляє видання, Байден заявив, що планує поговорити з родиною ув'язненого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича сьогодні, 11 квітня.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що це абсолютно незаконно. І ми це заявили, тому змінюється динаміка", - сказав він.

До того ж Державний департамент США офіційно визнав Гершковича неправомірно затриманим Росією.