Байден назвав незаконним затримання журналіста WSJ у Росії

Президент США Джо Байден назвав незаконним затримання журналіста Wall Street Journal у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомляє видання, Байден заявив, що планує поговорити з родиною ув'язненого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича сьогодні, 11 квітня.
"Ми чітко даємо зрозуміти, що це абсолютно незаконно. І ми це заявили, тому змінюється динаміка", - сказав він.
До того ж Державний департамент США офіційно визнав Гершковича неправомірно затриманим Росією.
Нагадаємо, Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.
Пізніше президент США Джо Байден закликав Росію звільнити Гершковича.
До того ж ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір офіційно оголосити затримання журналіста WSJ Евана Гершковича у Росії несправедливим.
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