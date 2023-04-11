Байден назвал незаконным задержание журналиста WSJ в России

Президент США Джо Байден назвал незаконным задержание журналиста Wall Street Journal в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщает издание, Байден заявил, что планирует поговорить с семьей заключенного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича сегодня, 11 апреля.
"Мы четко даем понять, что это абсолютно незаконно. И мы это заявили, потому меняется динамика", - сказал он.
К тому же Государственный департамент США официально признал Гершковича неправомерно задержанным Россией.
Напомним, Гершкович был задержан в России 30 марта якобы "за шпионаж". После этого суд решил арестовать журналиста.
Позже президент США Джо Байден призвал Россию уволить Гершковича.
К тому же мы писали, что администрация президента США Джо Байдена намерена официально объявить задержание журналиста WSJ Эвана Гершковича в России несправедливым.
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