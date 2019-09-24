Байден назвал при каких условиях поддержит импичмент Трампа

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден должен выступить по этому вопросу в Уилмингтоне, штат Делавэр

Бывший вице-президент США Джо Байден поддержит процедуру импичмента президента Дональда Трампа при условии, если Белый дом не будет сотрудничать с Конгрессом по расследованию телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого якобы Трамп настаивал на расследовании деятельности Байдена и его сына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что Байден должен выступить по этому вопросу во вторник в Уилмингтоне, штат Делавэр.

"Он собирается призвать Трампа выполнить все законные запросы Конгресса о предоставлении информации - по делу Украины и другим расследованиям - и, если Трамп не выполнит все требования, у Конгресса нет другого выбора, кроме как начать процедуру импичмента", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал вероятность своего импичмента. Трамп не воспринимает всерьез угрозы импичментом со стороны Конгресса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

The Wall Street Journal обнародовала данные, чтр Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.