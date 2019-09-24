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Байден назвав умови, за яких підтримає імпічмент Трампа

Новини » Політика    24.09.2019 - 21:55
Байден назвав умови, за яких підтримає імпічмент Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден повинен виступити щодо цього питання в Уілмінгтоні, штат Делавер

Колишній віце-президент США Джо Байден підтримає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа за умови, якщо Білий дім не буде співпрацювати з Конгресом щодо розслідування телефонного дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито Трамп наполягав на розслідуванні діяльності Байдена і його сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зазначається, що Байден повинен виступити з цього питання у вівторок в Уілмінгтоні, штат Делавер.

"Він збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації по справі України та інших розслідувань - і, якщо Трамп не виконає всі вимоги, у Конгресу немає іншого вибору, окрім як почати процедуру імпічменту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Трамп прокоментував ймовірність свого імпічменту. Трамп не сприймає серйозно загрози імпічментом з боку Конгресу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку передбачуваного розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

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